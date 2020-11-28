Глава СПЧ взял под контроль визит силовиков в детский хоспис

https://static.news.ru/photo/39bc1fc0-3238-11eb-9a57-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: АГН Москва/Global Look Press

В детский хоспис «Дом с маяком» пришли правоохранители с проверкой. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев собирается проверить правомерность визита.

Отмечается, что поводом для визита в хоспис стала жалоба в Госнаркоконтроль. Создатель благотворительного фонда Лида Мониава сообщила, что заведено дело по статье о «нарушении порядка оборота наркотических средств» за неправильное оформление журналов по отчёту об использовании медицинских препаратов. Теперь хоспису грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности.

Да, я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну, — заявил радиостанции «Говорит Москва» Фадеев.

Он добавил, что штраф в этой ситуации не самое страшное. За оборот наркотических веществ могут и посадить.

Суть жалобы в Госнаркоконтроль заключалась в том, что хоспис выписывал одному из подопечных Мониавы Николаю много наркотических препаратов. При этом она якобы не только «накачивала» больного обезболивающими, но и незаконно их распространяла.

Как писал NEWS.ru ранее, в Санкт-Петербурге планируется открытие первого в России хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.