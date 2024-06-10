Стало известно, насколько подорожает импортное вино Simple: цена за бутылку вина из недружественных стран составит от 1250 рублей

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Стоимость бутылки вина из недружественных стран будет начинаться от 1250-1350 рублей с учетом новых акцизов и заградительных пошлин, сообщил РБК глава крупного российского алкогольного дистрибьютора Simple Group Макс Каширин. По его словам, в России усомнились в способности виноделов из «дружественных» государств, например, Аргентины, Чили и ЮАР, полностью заменить импорт из Европы.

Каширин отметил, что им просто не хватит объемов, кроме того, логистика оттуда сложнее, а цены выше. Глава Simple подчеркнул, что его прошлогодний прогноз об исчезновении с полок вин дешевле 700 рублей оказался реалистичным.

По словам Каширина, нижний порог по винам из «дружественных» стран составит около 1000-1100 рублей. Специалист выступил против разрыва связей с поставщиками из Европы из-за политики, поскольку вино является «цивилизационным продуктом», который содействует связям между народами.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что продукция и вина из страны в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. По его словам, существует много заинтересованных сторон, готовых приобретать продукцию из республики.