Глава Саратовской области заявил о гибели российского военного на Украине

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Telegram-канале «Пул Z 64» выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего во время спецоперации РФ на Украине. Глава региона сообщил, что погиб житель области Максим Ханыгин, защищая наш народ и мирную жизнь.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Фатиховича Ханыгина, жителя Аткарского района. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь. Большое горе для всех нас. Саратовцы скорбят. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины! Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь, — сообщается в Telegram-канале.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал фейками информацию о серьёзных потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нет никаких «тысяч раненых».

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения в Сети о том, что семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, выплатят по 11 тысяч рублей. Он назвал эти сведения дезинформацией, которую распространяют украинские националисты.

По словам Кадырова, семьи погибших российских военных получат более 2 млн рублей.