Глава Роструда: России необходимы станочники и инженеры, а не блогеры

https://static.news.ru/photo/3b60b66e-977e-11eb-be81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объективные данные сервиса «Работа в России» демонстрируют, что стране требуются не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты в сфере сельского хозяйства, заявил глава Роструда Михаил Иванков.

Он отметил, что в базе портала в настоящее время насчитывается более1 миллиона 600 тысяч вакансий.

Сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства, — подчеркнул Иванков в эфире телеканала НТВ.

По его словам, сейчас в топе высоокплачиваемых вакансий находятся прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей, такие как горные инженеры и инженеры по оборудованию. Он уточнил, что заработная плата на Ямале в Ненецком автономном округе, где ведётся добыча, отличается от зарплат в Центральной России. При этом и в Центральной России появляются предложения для станочников с оплатой более чем 100 тысяч рублей.

Второе место по доходам занимают пилоты воздушных судов.

С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно, — отметил глава Роструда.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ в 2021 году намеревается сменить профессию.