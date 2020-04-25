Глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома на майские праздники

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о второй волне коронавируса в РФ, которую, по мнению учёных, стоит ждать осенью. Он усомнился, что COVID-19 может прийти в РФ повторно.

По словам эпидемиолога, существует два варианта развития пандемии коронавируса в России. Первый. Коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придётся сильно менять состав вакцины против этого возбудителя —...