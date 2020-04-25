Общество

Глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома на майские праздники

14:43, 26 апреля 2020
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в условиях распространения коронавируса россиянам лучше провести майские праздники дома.

По её словам, сейчас граждане именно «должны» остаться дома.

Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома, — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Попова отметила, что введённый российскими властями режим самоизоляции сыграл положительную роль на снижении в стране темпов прироста больных коронавирусом, писал NEWS.ru.

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