Глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома на майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в условиях распространения коронавируса россиянам лучше провести майские праздники дома.
По её словам, сейчас граждане именно «должны» остаться дома.
Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома, —
сказалаона в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее Попова отметила, что введённый российскими властями режим самоизоляции сыграл положительную роль на снижении в стране темпов прироста больных коронавирусом, писал NEWS.ru.
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