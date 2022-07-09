Глава «Роскосмоса» пообещал добавить NASA еще санкций Глава «Роскосмоса» Рогозин пообещал ввести против NASA новые санкции, если недружественное отношение от США будет продолжаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что не собирается общаться с главой NASA Биллом Нельсоном до того момента, как с российской госкорпорации не будут сняты все американские санкции. Он заявил об этом в передаче «Звездные войны» на телеканале «Россия 24». По его словам, если недружественное отношение со стороны коллег из США будет продолжаться, «Роскосмос» примет дополнительные ограничения.

Пусть они либо крестик снимут, либо трусы наденут. Надо вести себя прилично в этих отношениях. «Роскосмос» принял ответные санкции. Но если они так себя будут вести, то мы еще добавим, — пообещал гендиректор.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что западные санкции, которые страны ЕС и США ввели в отношении России, не повлияли на скорость строительства российского космодрома «Восточный». Он также добавил, что у Соединенных Штатов осталось только четыре двигателя РД-181, которые поставляет Россия. Они нужны для работы американских ракет Antares, которые запускают грузовые корабли Cygnus к Международной космической станции.