Глава Мурманска досрочно сложил с себя полномочия

Глава Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании городского совета досрочно сложил свои полномочия. Теперь он собирается посвятить себя реализации важнейших для города проектов, пишет РИА Новости.

В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики, — сказал Сысоев.

Он отметил, что уходит со своего поста, чтобы заняться важнейшими для города проектами. Уже экс-глава города уточнил, что у него хватит навыков и опыта для реализации поставленных непростых задач.

Сысоев также добавил, что дальнейшую свою деятельность планирует в качестве заместителя в совете депутатов. О своём намерении уйти в отставку мужчина заявил 10 августа на брифинге. Теперь на его место выбран зампредседателя горсовета Михаил Белошеев.

Большинство депутатов поддержали решение бывшего главы Мурманска. Его просьба о досрочном снятии полномочий была удовлетворена.

Ранее афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Он окончательно отказался от своих полномочий.