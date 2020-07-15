Глава Минздрава рассказал о борьбе врачей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/36fb4d86-c69c-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 460 тысяч медиков по всей стране оказывают помощь пациентам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция или поставлен первичный диагноз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

При этом речь идёт о врачах, который работают во всех типах медицинских организаций — от больниц до поликлиник.

Хочу сказать, что реанимационная защита развёрнута в полном объёме — 25 тысяч реанимационных коек развернуто по стране. На аппаратах искусственной вентиляции [лёгких] сегодня в стационарах находится 3 120 человек, — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам главы Минздрава, в регионы для борьбы с коронавирусом было дополнительно направлено почти три тысячи автомобилей скорой помощи.

Минимтр также проинформировал, что ведомство готовит новую, уже восьмую по счёту, версию методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что документ учитывает наилучший опыт, полученный медиками в России и за рубежом.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в России по состоянию на май составила 2,3%. Этот показатель значительно меньше летальности в других странах, рассказала на том же совещании замглавы правительства Татьяна Голикова.