Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

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Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Отмечается что что в России нет дефицита мест в больницах для пациентов с коронавирусом, но могут потребоваться дополнительные койки в ряде регионов.

С учетом клинического опыта по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией и эпидситуации на опережение во многих регионах разворачиваются дополнительные койки, — цитирует Мурашко ТАСС.

Мурашко добавил,что более 116 тыс. коек развернуто в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, дополнительное обучение по оказанию помощи пациентам с коронавирусом прошли свыше 1,3 млн медработников. Российские лаборатории сейчас применяют почти 20 тест-систем для выявления коронавируса или антител к нему.

Кроме того, Госздравнадзор мониторит ситуацию с обеспечением медорганизаций лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции.