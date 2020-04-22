Глава Минздрава Калмыкии поработал в инфекционном госпитале

https://static.news.ru/photo/6258b810-84b1-11ea-bf84-fa163e074e61_660.jpg Юрий Кикенов Фото: kalmregion.ru

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов поработал в обсерваторе инфекционного госпиталя, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы узнать реальную обстановку с COVID-19 в регионе.

Как передаёт РИА Новости, глава республиканского Минздрава рассказал о своей работе в обсерваторе во время прямой трансляции в соцсетях. В настоящий момент Кикенов находится на самоизоляции. Министр отметил, что сразу после окончания работы в госпитале сдал анализ на COVID-19, который оказался отрицательным.

По данным, которые озвучил Кикенов, в Калмыкии на 22 апреля зафиксировано 94 случая коронавирусной инфекции. 14 человек уже вылечились от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что среди больных коронавирусной инфекцией в Калмыкии есть дети и беременные женщины.