Глава Минздрава Калмыкии поработал в инфекционном госпитале

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов поработал в обсерваторе инфекционного госпиталя, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы узнать реальную обстановку с COVID-19 в регионе.
Как
По данным, которые озвучил Кикенов, в Калмыкии на 22 апреля зафиксировано 94 случая коронавирусной инфекции. 14 человек уже вылечились от COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что среди больных коронавирусной инфекцией в Калмыкии есть дети и беременные женщины.
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