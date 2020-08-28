Глава Минкультуры рассказала о формате обучения в творческих вузах

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Российские творческие вузы и колледжи готовы к очному обучению студентов с 1 сентября, однако некоторые лекции будут проходить в онлайн-формате, рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова.

По её словам, власти прекрасно осознают, что необходимо беречь здоровье учащихся и педагогического состава.

И ряд вузов, например, ряд специальностей возобновляют работу в традиционном формате, а есть предметы, лекции, которые будут проводиться онлайн, — сообщила она во время рабочей поездки в Ростовскую область.

Любимова отметила, что также Минкультуры направило в подведомственные учреждения рекомендации по возобновлению их работы. В документе уточняется, что проводить обучение можно в очном и дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе и с обязательным соблюдением всех мер безопасности.

Образовательные учреждения определят режим обучения, требования к сотрудникам и учащимся, а также другие нюансы образовательного процесса совместно с региональными властями и с учётом рекомендаций местных отделений Роспотребнадзора.

Глава Минкультуры добавила, что текущая ситуация не повлияла на приёмную кампанию, а конкурс в творческие вузы вырос по сравнению с прошлым годом, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета ректоров медицинских вузов сообщила, что ношение защитных масок в высших учебных заведениях стало одним из условий начала учебного года в традиционном формате.