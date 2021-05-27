Глава «Медицинской России»: Рошаль давил на присяжных по «делу акушеров»

https://static.news.ru/photo/c9ad8a70-befa-11eb-b99a-96000091f725_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Претензии стороны обвинения по делу о вине врачей в смерти младенца в Калининграде могут иметь два основания, одно из которых — опосредованное давление на присяжных и манипуляция общественным мнением в ходе процесса, заявил NEWS.ru главный редактор «Медицинской России» Игорь Артюхов. По его словам, одним из примеров такого давления являются действия председателя Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

Ещё одна претензия обвинения касается нарушения права потерпевшей на переводчика, отметил он.

Насколько мне известно, претензии, сформированные стороной обвинения, состояли в том, что нарушены права потерпевшей. В частности, на одном из заседаний отсутствовал переводчик. Второй блок претензий состоит в опосредованном давлении на присяжных и манипуляции общественным мнением. Один из примеров: <...> Леонид Рошаль опубликовал статью в «Российской газете», в которой процитировал свидетельские показания в угоду защитнической линии обвиняемых, намеренно вырывая куски, компрометирующие (обвиняемых. — NEWS.ru) [Элину] Сушкевич и [Елену] Белую. И это до того, как детали были оглашены в открытом судебном заседании, — рассказал он.

Также, по его словам, Рошаль в этой статье «отметился агрессивными и неадекватными выпадами в сторону свидетеля — врача Татьяны Косаревой — публично и безосновательно обвинив её во лжи с нелепым призывом „наказать“». При этом сама Косарева получала «потоки оскорблений от фанатов Сушкевич» и угрозы в адрес своих детей.

Артюхов уверен, что решение присяжных по этому делу было продиктовано из-за «массированной пропаганды и агрессивного разжигания ненависти к судмедэкспертам». Он отметил, что данное дело не следовало отдавать на суд присяжных, так как люди без профильного образования не могут оценить доказательства по нему.

Уверен, что первый суд присяжных поддался на сомнительный «авторитет» таких деятелей, как Рошаль или академик [РАН Николай] Володин. Коллегия присяжных не смогла устоять перед терминологической демагогией известных российских врачей, занимавшихся в этом деле циничным самопиаром, строя из себя защитников врачей от «репрессий», — подчеркнул Артюхов.

Он отметил, что основания отмены приговора и отправки его на новое рассмотрение сейчас неизвестны, но любой, даже формальный «шаг навстречу благоразумию и справедливости» нужно поприветствовать.

Пошло ли это дело по пути окончательного обвинительного приговора? Я считаю, говорить об этом преждевременно. Неизвестно, что будет на следующем суде присяжных. Удастся ли адвокатам фигуранток обжаловать отмену приговора? Стороны явно будут биться до самого конца и тактика как обвинения, так и защиты, будет ясна ближе к новому отбору присяжных. При этом на данный момент я не вижу значительных изменений в позициях сторон. Думаю, участники дела приложат максимум усилий для более чёткого и ясного донесения своих точек зрения далёким от медицины присяжным, — заключил он.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушкевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности. На защиту женщин встал Леонид Рошаль.

Присяжные оправдали калининградских медиков. Трое из них сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет.

27 мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор по этому делу и отправил его на пересмотр в суд первой инстанции.