Глава Лиги защитников пациентов просит отменить обязательное ношение масок

https://static.news.ru/photo/ac7aabb6-e3c4-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский разместил петицию с просьбой отменить обязательное ношение людьми медицинских масок в общественных местах. Он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Саверский требует исключить коронавирус из перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отменить обязательное ношение масок для всего населения, при этом рекомендовать людям ношение масок, но без угрозы наказания, сообщает «Росбалт».

По его мнению, люди устали от спорных ограничений, к которым относится обязательно ношение медицинской маски в общественных местах под угрозой штрафа. При этом эффективность этой меры не доказана ни в России, ни в мире. У Всемирной организации здравоохранения, в частности, нет точных данных на этот счёт

Более того, ношение маски противопоказано многих категориям людей, к примеру, тем, у кого сердечные заболевания. Сами маски представляют опасность и для здоровых граждан — при длительном ношении там начинают размножаться бактерии.

Немаловажен и экономический аспект проблемы. Если государство вводит обязательное ношение масок, оно должно обеспечить своим гражданам бесплатный доступ к ним, по аналогии с бахилами в медучреждениях. Для многих россиян постоянная покупка новых масок — существенный удар по бюджету семьи.

Саверский напомнил, что существующие положения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) не упоминают постоянного обязательного ношения масок. Лишь в случае эвакуации граждане обязаны использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, да и то «в случае его предоставления» властными структурами. О покупке их и речи не идёт.

Как писал NEWS.ru, эксперты Портсмутского университета в Великобритании заявили, что одноразовые медицинские маски опасны для здоровья и экологии.

После использования люди выбрасывают маски в обычный мусор, что может нести огромную угрозу экологии. Учёные пояснили, что одноразовые маски делают из пластиковых материалов. Они разлагаются в земле долгое время. Кроме того, животные могут принимать в пищу частички выброшенных масок, которые содержат пластик.