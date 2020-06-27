Глава комитета «Опоры России» объяснил важность поправки о МРОТ

https://static.news.ru/photo/df4185aa-b94f-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Конституции должны быть закреплены гарантии и меры поддержки человека труда, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опора России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Люди, которые создают нашу экономику... Безусловно, в конституции должна быть закреплена ответственность государства перед ними, социальная ответственность работодателей, минимальный уровень финансового и социального обеспечения, — цитирует Life.ru Самиева.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее объяснил значимость поправки в Конституцию об обнулении сроков действующего президента. Он заявил, что «самое главное — это то, что у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему». Воробьёв напомнил, что в каждом городе работает та или иная президентская программа. Она может касаться образования, семьи, благоустройства. Поэтому президент «имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться, а мы можем быть защищены от каких-то непредсказуемых шараханий и событий».

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.