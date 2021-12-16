Глава Group-IB подтвердил, что его дело не связано с работой компании

Обвиняемый в государственной измене основатель компании Group-IB Илья Сачков заявил, что обвинение никак не связано с непосредственной работой и деятельностью компании. Он добавил, что это обстоятельство может свидетельствовать о его невиновности. Соответствующее обращение Сачкова цитирует ТАСС.

Это вселяет определённую надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что дело основателя российской компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с передачей США информации о причастности России к хакерским атакам во время избирательной кампании перед выборами президента США в 2016 году. Уточняется, что причастных к взлому агентов ГРУ удалось раскрыть во многом благодаря предоставленной Сачковым информации.

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест основателя Group-IB может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова допросили по этому делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу генерального директора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России. Известно, что он тесно сотрудничал с отечественными спецслужбами.