https://static.news.ru/photo/0a776eb0-2580-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В списке эффективности городского транспорта в Москве электробусы занимают предпоследнее место. Расход на одно пассажиро-место из расчёта на один километр составляет 1,59 рубля. В этом списке показатели хуже наблюдаются только у троллейбусов.

Данная информация стала известна из письма руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, направленного директору департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексею Бакирею.

В указанном сообщении содержатся сведения, противоречащие высказываниям мэра Москвы Сергея Собянина относительно эффективности электробусов. Так, глава города подчёркивал, что заводы — производители транспорта отвечают за эксплуатацию подвижных составов в течение 15 лет.

Однако Ликсутов подчёркивает следующее: к половине указанного мэром срока у электробусов будет необходимо заменить их наиболее дорогостоящую часть — электробатарею. На эти работы потребуется потратить 9,45 млн рублей.

Также электробусы проигрывают большей части других видов городского транспорта при сравнении расходов на техническое обслуживание и ремонт. Ежегодное содержание одной единицы обходится в 2 млн рублей. Хуже показатели только у трамваев — 3,47 млн рублей, пассажировместимость которых при этом вдвое превышает возможности электробусов, передаёт Baza.

Как ранее сообщал NEWS.ru, состояние экологии в Москве в ближайшие пять или семь лет кардинально изменится в лучшую сторону, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, положительной тенденции удалось добиться благодаря частичному переходу на электрический транспорт.