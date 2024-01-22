Академик РАН раскритиковал идею наказывать банкиров за утечку данных Академик РАН Тосунян назвал незаконным наказание банкиров за утечку данных

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Идея наказывать банкиров за утечку данных и отстранять их от работы без проверки противоречит закону, заявил глава Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что сперва следует установить, виноват ли топ-менеджер в произошедшем.

Если нет доказанной вины, то вообще незаконно отстранять из-за многочисленных утечек информации. Нужно понять причинно-следственную связь, действительно ли это произошло по вине данного топ-менеджера. Репутационно можно какие-то действия предпринять, сделать историю публичной, известной, — пояснил Тосунян.

По его словам, важно учитывать, к каким последствием может привести попадание информации о клиентах банков в свободный доступ. Так, некоторые ситуации предполагают уголовное наказание. Президент АРБ отметил, что в некоторых случаях утечка данных может спровоцировать мошеннические действия, но иногда в Сеть попадает информация, которая и так везде используется.

Банк России до этого предложил лишать топ-менеджеров работы за множественные утечки данных. Там также предложили закрывать для них возможность устроиться на аналогичную должность в течение 10 лет после увольнения.

Комитет Госдумы по госстроительству ранее рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Предложенные проекты предполагают введение новых составов административных правонарушений и кратное увеличение штрафов.