Гитарист Пугачевой рассказал, как визит в Чернобыль повлиял на ее здоровье Гитарист Левшин: у Пугачевой после Чернобыля проявились псориаз и нейродермит

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После поездки Пугачевой в чернобыльскую «зону отчуждения» в 1986 году у нее начали развиваться псориаз и нейродермит, также пошатнулась эндокринная система, рассказал NEWS.ru гитарист певицы Александр Левшин. Он отметил, что у всех остальных членов коллектива артистки, кто был под Чернобылем, также возникли проблемы со здоровьем.

Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно, — сказал Левшин.

Позже сама Пугачева назвала поездку в Чернобыль ошибкой и рассказала, что согласилась на это, потому что не осознавала масштаб опасности.

Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите, — говорила Пугачева Андрею Малахову в программе Первого канала «Пусть говорят».

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин рассказал, что единственным, кто не ездил с певицей в Чернобыль из всего большого коллектива «Рецитал», был Игорь Николаев. В 1986 году он работал у нее клавишником, музыкант взял на этот период больничный лист. По словам Левшина, Пугачеву «сверху» попросили съездить в Чернобыль и поддержать ликвидаторов, деньги за поездку ни ей, ни ее артистам не платили.