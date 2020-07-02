Гинеколог пояснила, почему в России не осталось старородящих

https://static.news.ru/photo/db200e5e-bd0c-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России изменился возраст рождения первенца. Если раньше женщины стремились стать матерями до 25 лет, то теперь первые роды происходят в 30 лет, а то и позже. Об этом заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации акушеров-гинекологов, председатель комиссии по охране здоровья Молодёжной общественной палаты Стелла Узденова.

По её словам, организм готов к рождению первенца уже в 20 лет.

После 35 первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов либо присоединяются хронические заболевания, — пояснила она в интервью радио Sputnik.

Однако это не значит, что после 35 лет детей лучше совсем не заводить. Просто пациенткам нужно быть готовыми к тому, что беременность может протекать не так легко, как хотелось бы. Врач отметила, что у неё в практике были женщины, которые впервые родили в 46 лет.

Сейчас термина «старородящая» нет — мы пишем «первые роды в таком-то возрасте», — сообщила Узденова.

По её словам, если женщина впервые забеременела в зрелом возрасте, нужно прислушиваться к рекомендациям врачей, обследоваться на хронические заболевания и уже на основе анамнеза делать выводы.

Согласно статистике Росстата за 2019 год, большинство россиянок рожают первого ребёнка в 26 лет и позже. Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко придерживается консервативной точки зрения: рождение первенца в таком возрасте может быть чревато негативными последствиями как для малыша, так и для матери. По его мнению, норма — родить после 26 лет второго и третьего ребёнка, писал NEWS.ru.