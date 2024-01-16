Гинеколог озвучила опасность процедуры ЭКО для женского здоровья Гинеколог Милютина: ЭКО может спровоцировать гиперстимуляцию яичников

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Последствием процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для здоровья женщин может стать синдром гиперстимуляции яичников, рассказала в беседе с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. При этом, по ее словам, сегодня существуют средства, позволяющие этого избежать.

ЭКО не ускоряет климакс у женщины. Здесь только синдром гиперстимуляции. <...> Еще 15 лет назад было 10% циклов, которые сопровождались тяжелой гиперстимуляцией. Сейчас мы ее совсем не видим. Появились новые препараты, подходы, мы можем этого абсолютно избежать, — отметила врач.

Она также констатировала, что сегодня снижается число женщин, которые планируют беременность в возрасте до 30 лет. Между тем специалист напомнила, что чем старше женщина, тем больше вероятность возникновения у нее репродуктивных проблем. По словам Милютиной, основным контингентом ЭКО-клиник являются пациентки в возрасте от 40 лет. Женщины хотят планировать беременность и в 45, и в 48, и в 50, указала репродуктолог.

Ранее в пресс-службе Минздрава России рассказали о планах по снижению на 28,7% средних затрат на проведение процедур ЭКО в федеральных медицинских учреждениях. В ведомстве объяснили это тем, что фактическая средняя стоимость этой услуги по полису ОМС в нынешнем году оказалась ниже, чем установленная нормативами.