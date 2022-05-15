Гинцбург рассказал о лучшей защите от коронавируса Гинцбург: сочетание инъекционной и назальной вакцинации от ковида даст лучшую защиту

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Снижение заболеваемости COVID-19 в России не должно стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. Слова учёного приводит ТАСС.

Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, мне кажется, это наше будущее, — отметил он.

Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом РФ 1 апреля. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, она может быть внесена в обновлённые рекомендации по ревакцинации населения.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о том, что линии омикрона ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 имеют высокие шансы проникнуть в Россию. По его словам, это может произойти потому, что люди начали посещать другие страны.