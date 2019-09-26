https://static.news.ru/photo/59174304-e06d-11e9-b3ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, доверять можно только двум народным повериям.

В частности, красное солнце во время захода действительно означает, что следующий день будет погожим. Дело в том, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела воздушных масс, создающего оптический эффект.

Вторая примета: низкий полёт птиц указывает на приближение дождя. Это объясняется намоканием крылышек у насекомых из-за повышения влажности воздуха. Мошкара опускается ниже, а за ней следуют и птицы, чтобы питаться, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что воздух в столице 30 сентября прогреется до 15–17 градусов. Однако потепление будет сопровождаться дождями, так как высокую температуру в регион принесёт циклон.