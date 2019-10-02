https://static.news.ru/photo/ddf48ec4-e4f0-11e9-b571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Если снимок с видеокамер некачественный и сделан в плохую погоду, то штраф накладываться не должен. Это следует из разъяснений по работе с камерами, направленных ГИБДД в регионы.

Подлинность документа, о котором сообщил « Коммерсант », подтвердили в МВД.

В ходе проверки работы центров автоматической фиксации нарушений, которая проводилась с 2018 года до лета 2019 года, выяснилось, что для вынесения постановлений нельзя использовать четверть всех фотоматериалов с камер. При этом в Москве и нескольких регионах этот процент ещё выше.

Препятствуют наложению штрафов некачественные фотографии из-за плохой погоды, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фото и видеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.

Однако отменить полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя. Документ не имеет юридической силы, и местные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на разъяснения.

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