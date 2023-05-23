Герой России раскрыл нюанс, влияющий на срок обучения украинцев на F-16 Герой России Липовой: украинские летчики могут закончить обучение на F-16 уже через месяц

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Срок обучения украинских летчиков на американских истребителях четвертого поколения F-16 составит до полугода, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он объяснил, что продолжительность тренировок зависит от нюансов подготовки: от программы «взлет — посадка» до полноценного освоения F-16. По его словам, стоит учитывать и опыт службы киевских пилотов на советских аналогах — Су-27 и МиГ-29.

Обучать на F-16 можно по-разному. По программе «взлет — посадка» могут обучить за месяц и допустит к полетам. А научить применять вооружение, научить летать в зоне боевых действий, научить элементам воздушного боя — это как минимум еще два месяца. Всего — три месяца минимум. И то, если мы говорим о летчиках с опытом полетов на украинских самолетах советской разработки — Су-27 и МиГ-29, примерно того же типа. Если брать курсантов, обучать с нуля, то минимум полгода учебы, — подчеркнул Липовой.

Собеседник отметил, что «вопрос не в пилотировании, а в эксплуатации систем F-16: от навигационных до вооружения». Сам по себе пилотаж, по его словам, не вызывает особых сложностей у опытных летчиков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, а Киев скоро получит истребители. По его словам, на это потребуется время.

Представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр де Кроо накануне отметил, что Брюссель готов обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 совместно с другими странами — членами НАТО. По его словам, этот вопрос обсуждался 19 мая и был утвержден членами специального министерского совета.