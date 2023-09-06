Герой России объяснил, почему бомбу ФАБ-1500 невозможно сбить Генерал Липовой: ФАБ-1500 нельзя сбить из-за отсутствия у нее радиоизлучения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30СМ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) невозможно сбить огнем ПВО. Он объяснил, что ФАБ-1500 не является источником радиолокационного или инфралокационного излучений, а значит системы ПВО их не заметят.

ФАБ-1500 невозможно сбить с земли, это однозначно, потому что у нее нет радиолокационного и инфралокационного излучения, как в обычных управляемых ракетах, чье сопло двигателя может обнаружить зенитная ракета. А у ФАБ фугасная боевая часть без радиоизлучения. Если только случайно зацепить огнем зенитки, а так она несбиваема, — отметил Липовой.

В беседе с NEWS.ru он также подчеркнул, что ФАБ-1500 способны нести истребители-бомбардировщики Су-34, Су-30, Су-35 и их модификации, а также бомбардировщики, в том числе стратегические: Су-24, Ту-22М и Ту-95 соответственно.

Он также добавил, что основной целью для российских авиабомб ФАБ-1500 могут стать заглубленные объекты Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные объекты такие бомбы поражают весьма эффективно.

Он также отметил, что ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции могут применяться для поражения площадных наземных целей.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК в ходе спецоперации на Украине. Конструкторам пришлось создать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.