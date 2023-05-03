Герой России объяснил, как украинские БПЛА могли долететь до Кремля Герой России Липовой: украинские БПЛА могли идти на максимально низкой высоте из Подмосковья

Фото: Министерство обороны Украины

Подготовка к запуску БПЛА

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Кремль, шли на максимально низкой высоте, прикрываясь высотными зданиями в Москве, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он не исключил, что дроны запускались с территории Подмосковья.

Скорее всего, [БПЛА запустили] где-то в Подмосковье. Дроны можно сделать из примитивного куска фанеры и пары электродвигателей и блока управления на коленке, а оператор может сидеть на каком-то высотном месте. Вероятно, они шли на максимально низкой высоте, насколько это возможно. Может, они прикрывались высотными зданиями в Москве, используя их как теневую защиту, поэтому и долетели до черты города, — заявил Липовой.

По его словам, после случившегося в Москве увеличат количество средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, наблюдения за воздушным пространством и уничтожения БПЛА.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Украина минувшей ночью предприняла попытку нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. По его словам, Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на Владимира Путина и оставляет за собой право принять любые ответные меры. Песков добавил, что президент работает не в Кремле, а в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.