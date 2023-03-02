Генпрокурора призвали проверить компании с услугами отсрочки от призыва Депутат ГД Лантратова призвала генпрокурора проверить компанию «Призыва нет»

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить компанию «Призыва нет» и подобные ей организации, рекламирующие услуги по предоставлению отсрочки от воинской службы. В своем обращении, выдержки из которого приводит ТАСС, парламентарий указала, что деятельность таких компаний может привести к ослаблению обороноспособности государства.

Прошу <...> поручить проведение проверки в отношении ООО «МПК» и связанной с ней компанией «Призыва нет», а также инициировать мероприятия по выявлению аналогичных организаций, осуществляющих рекламу услуг по освобождению от призыва, на предмет нарушения действующего законодательства, — говорится в обращении депутата к генпрокурору.

Лантратова указала, что получает много обращений от россиян в связи с активизацией деятельности таких фирм, обещающих помочь призывникам избежать воинской службы. По ее словам, если эта информация подтвердится, такие организации «представляются крайне нежелательными и деструктивными», поскольку их деятельность «может привести к ослаблению обороноспособности» страны.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Поправки предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, если действия повлекли смерть или массовые беспорядки.