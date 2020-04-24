Генпрокуратура РФ требует заблокировать материалы Project Harmony

Генеральная прокуратура (ГП) РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал сайты с материалами американской НКО Project Harmony (PH). Организацию признали в стране нежелательной, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Юристы считают, что деятельность структуры угрожает конституционному строю РФ и безопасности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требование ограничить доступ к видеоролику с недостоверной информацией о выплате россиянам компенсаций НДС из-за коронавируса.
Согласно размещённому на YouTube ролику, компенсация начисляется за последние 36 месяцев и её размер составляет до 300 тысяч рублей. Авторы видео ссылаются на некое постановление 34/16325к, а также дают ссылку на сайт якобы Единого компенсационного реестра (возврата невыплаченных денежных средств).
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