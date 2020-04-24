Генпрокуратура РФ требует заблокировать материалы Project Harmony

https://static.news.ru/photo/0256144a-8645-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура (ГП) РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал сайты с материалами американской НКО Project Harmony (PH). Организацию признали в стране нежелательной, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Юристы считают, что деятельность структуры угрожает конституционному строю РФ и безопасности, говорится на официальном сайте ГП. PH основана в 1985 году. Официально она занимается «культурным обменом и решением глобальных проблем».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требование ограничить доступ к видеоролику с недостоверной информацией о выплате россиянам компенсаций НДС из-за коронавируса.

Согласно размещённому на YouTube ролику, компенсация начисляется за последние 36 месяцев и её размер составляет до 300 тысяч рублей. Авторы видео ссылаются на некое постановление 34/16325к, а также дают ссылку на сайт якобы Единого компенсационного реестра (возврата невыплаченных денежных средств).