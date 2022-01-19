Генпрокуратура попросила признать движение «Колумбайн» террористическим

Генпрокуратура попросит Верховный суд признать в России движение «Колумбайн» (субкультура массовых расстрелов в школах) террористическим. Требование ведомства рассмотрят в начале февраля. Об этом рассказали РЕН ТВ в пресс-службе суда, добавив, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

В суд поступил административный иск о признании движения «Колумбайн» террористической организацией, — говорится в сообщении.

В России неоднократно высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. Так, в Общественной палате ранее выразили мнение, что признание «Колумбайна» террористическим в РФ позволит правоохранительным органам усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.

В конце октября 2020 года секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвящённых шутингу — школьному террору, расправе с учениками или учителями, получившему известность после вооружённой атаки подростков на американскую школу «Колумбайн» в апреле 1999 года.

Ранее актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что в массовых убийствах в российских школах виноваты «цифровые дебилы», личности, которые формируются под влиянием как западных, так и современных российских сериалов, компьютерных игр и ряда театральных спектаклей. Он призвал власть срочно решить проблему расстрела детей в учебных заведениях. Единственным способом остановить шутинг артист считает формирование мировоззрения школьников на государственном уровне.