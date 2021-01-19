Генпрокуратура направила в суд новое дело полковника Захарченко

https://static.news.ru/photo/abe1ec9a-5a53-11eb-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Генпрокуратура России утвердила ещё одно уголовное дело в отношении экс-главы управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. По версии следствия, в 2007–2016 годах он получил взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Захарченко и его соучастников Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дмитрий Захарченко, по данным обвинения, на протяжении почти десяти лет систематически получал взятки от организованной группы, которая контролировала несколько организаций, которые, в свою очередь, не осуществляли коммерческую деятельность, а путём совершения незаконных банковских операций распоряжались денежными средствами, находившимся на их счетах.

В группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Стакевич и Дмитрий Моторин. При этом Захарченко помогал им не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин осуществляли роль посредников при получении взяток. За всё время незаконной деятельности Захарченко получил порядка 1,4 млрд рублей.

Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 года лишения свободы.

Как сообщал NEWS.ru, в начале августа прошлого года Дмитрий Захарченко был этапирован из мордовской колонии, где он отбывает наказание, в спецблок московского СИЗО «Матросская Тишина» для ознакомления с материалами нового уголовного дела.