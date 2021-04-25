Генерал ФСБ рассказал о поиске в Чернобыле иностранных шпионов

https://static.news.ru/photo/a8fcdf24-a645-11eb-8030-96000091f725_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук рассказал, как после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года КГБ вычислял там шпионов иностранных разведок, сообщает РИА Новости.

По его словам, Запад завербовывал граждан СССР, чтобы узнать, что происходило на месте после аварии, каковы были её причины и как действует государственная система СССР в ликвидации последствий произошедшего. Тех, кто пытался добыть и передать такую информацию за рубеж, советская контрразведка смогла выявить, отметил Ткачук.

Причём в Чернобыле одновременно находились несколько десятков тысяч военных, работали закрытые институты, конструкторские и оборонные предприятия.

Надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов, — подчеркнул генерал.

Материалы на всех прибывающих в зону катастрофы внимательно изучались. В первую очередь под подозрение попадали те, кто «уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль». Контрразведка со своей задачей справилась, считает генерал.

Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут быть получены, — пояснил Ткачук.

Ранее стало известно, что украинские экологи заявили о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне. По их мнению, причиной стали лесные пожары в районе зоны отчуждения, которые случились весной 2020 года. Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно.