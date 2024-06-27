«Где справедливость?»: депутаты предложили назначать соцвыплаты по-новому Депутат Сипягин: соцвыплаты должны назначаться с учетом реального дохода россиян

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При назначении социальных выплат в России необходимо учитывать доходы семьи после вычета налогов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сипягин. Сейчас, напомнил он, доход рассчитывается до вычетов налогов и может оказаться выше прожиточного минимума, лишая нуждающихся социальной помощи. По его словам, группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила исправить данную ситуацию. Предложение будет внесено на рассмотрение Госдумы 27 июня.

Критерием определения уровня дохода семьи является прожиточный минимум. Но, к сожалению, доход семьи считается с учетом налога на доход. Где справедливость? Мы считаем, что необходимо считать доход семьи в виде чистых денег, которые остаются в кошельке этой семьи или одиноко проживающего гражданина, — рассказал соавтор законопроекта Владимир Сипягин.

Ранее сообщалось, что российское правительство закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, представила пресс-служба кабмина. Для трудоспособного населения размер ПМ составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.