ГД приняла проект о блокировке данных с оправданием терроризма

https://static.news.ru/photo/648e1662-80cc-11eb-9f7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла проект поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма. Проект принят в первом чтении.

Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей, — говорится в пояснительной записке, текст которой приводится на сайте нижней палаты.

По утверждению авторов инициативы, представители иностранных государств распространяют в Сети информацию, которая содержит обоснование или оправдание экстремистской и террористической деятельности, что недопустимо. Уточняется, что речь идёт об основании или оправдании такой деятельности в связи с политическим, религиозным или иным характером. Цель этого заключается в оказании деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества.

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв поясняет, что подобные публикации представляют угрозу для жизни и здоровья детей. Потому задача поправок заключается не только в повышении безопасности информационного пространства, но и на предотвращение «радикализации несовершеннолетних».

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин потребовал от МВД жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать провокаторов к ответственности. Силовики должны в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции. Глава государства отметил, что полицейские должны активно мониторить Интернет.