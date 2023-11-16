Гастроэнтеролог объяснил, чем опасен кофе натощак Гастроэнтеролог Сонин: кофе натощак может спровоцировать обострение гастрита

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Употребление кофе натощак неполезно для здоровья, так как может вызвать изжогу и спровоцировать обострение гастрита, рассказал в беседе с «МК в Питере» врач-гастроэнтеролог, кардиолог Александр Сонин. По его словам, не стоит пить кофе при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Натуральный кофе может оказывать прямое раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, усиливать кислотность желудочного сока, снижать тонус нижнего пищеводного сфинктера и, как следствие, провоцировать изжогу, <...> гастрита. Особенно важно избегать потребления крепкого кофе натощак, — подчеркнул врач.

Он добавил, что кофе следует исключить из рациона при выраженной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрите или язвенной болезни желудка в стадии обострения. При этом, по его словам, при хорошей переносимости в утренний кофе можно добавлять молоко или сливки, которые нивелируют раздражающие свойства напитка.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина порекомендовала людям, страдающим гипертонией, употреблять вместо кофе напитки на основе иван-чая и лемонграсса. По ее словам, эти растения улучшают когнитивные функции, при этом не повышая артериальное давление.