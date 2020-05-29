Галкин спародировал диалог Путина и Собянина о прогулках в Москве

https://static.news.ru/photo/5474ff88-a17b-11ea-9e98-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский юморист Максим Галкин сделал пародию на обсуждение графика прогулок москвичей во время пандемии между президентом РФ Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным.

Ранее Собянин предложил разрешить жителям города выходить на прогулки по графику с 1 июня. Расписание прогулок будет зависеть от номеров домов.

Смотрите: сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у которых дома параллельны экватору. И после них — дома, которые находятся в программе реновации, — пародирует мэра юморист.

В своём видеоролике Галкин исполнил роли обоих политиков сразу. В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день». Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,4 млн раз. Оппозиционный политик Алексей Навальный написал, что «мэр» в исполнении Галкина объяснил график более понятно, чем настоящий градоначальник в реальной жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания. Об этом сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.