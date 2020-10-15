Фургал пожаловался на проблемы со здоровьем

https://static.news.ru/photo/e6867caa-0f0b-11eb-be10-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал правозащитникам, что незадолго до ареста врачи выявили у него заболевание. Теперь бывшему чиновнику нужно пройти компьютерную томографию.

Есть одна не очень хорошая новость. Нам до сих пор Фургал не рассказывал про то, что у него, оказывается, есть проблема со здоровьем и эту проблему выявили врачи в Хабаровске незадолго до того, как его арестовали, — рассказала на своей странице в Instagram член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Она подчеркнула, что не будет называть заболевание Фургала, поскольку он не давал такого разрешения. Следователь имеет выписки о состоянии здоровья экс-губернатора, сделанные в хабаровских больницах, но не отдаёт их в медицинскую часть СИЗО.

Меркачёва попросила адвокатов ускориться в решении связанного со здоровьем вопроса. Ни в одном СИЗО нет оборудования для компьютерной томографии, поэтому экс-чиновника нужно вести в гражданскую клинику для проведения исследования.

Кроме того, член ОНК рассказала, что Фургал почти дописал стих о Хабаровске, а также получил порядка 500 писем и телеграмм.

NEWS.ru писал, что после жалоб на ухудшение зрения бывшему губернатору прописали очки в СИЗО. Офтальмолог отметил, что экс-политик имеет прекрасные показатели зрения для своего возраста.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.