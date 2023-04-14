Фтизиатр рассказал о неприятной особенности туберкулеза Фтизиатр Смердин назвал неприятной особенностью туберкулеза длительный кашель и сходство с простудой

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Туберкулез называют «обезьяной всех болезней», его неприятная особенность заключается в способности маскироваться под слабость или утомляемость неизвестной этимологии, простуду, остеохондроз, бесплодие у мужчин и женщин, слепоту, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Он также назвал недуг «обезьяной всех болезней» из-за его способности скрываться за различными симптомами и состояниями.

Туберкулез называют «обезьяной всех болезней», иногда он маскируется под видом недомогания, слабости или утомляемости неизвестной этимологии, простуды, остеохондроза, мужского или женского бесплодия и слепоты. Недуг очень коварен, — добавил Смердин.

Эксперт подчеркнул, что для детей и подростков обязательны профилактические осмотры, а после 15 лет — флюорография. Фтизиатр отметил, что взрослым необходимо проходить диспансеризацию.

У пациентов с длительным кашлем неясного происхождения в течение двух недель и дольше обязательно нужно исследовать мокроту методом бактериоскопии. Кроме того, если по результату флюорографии обнаружили какие-либо изменения, то должны провести исследование легких методом рентгенографии или компьютерной томографии. И только после полученных результатов полагается консультация фтизиатра, — заявил Смердин.

Он также назвал мифом теорию о том, что туберкулез поражает только малообеспеченных людей. По его словам, от недуга не спасает полноценное питание и благополучие. Туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ, пояснил он.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, отметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.