В Подмосковье прошли гонки Федеральной службы охраны (ФСО), которые определили лучших водителей, обслуживающих первых лиц государства.
Все водители Гаража особого назначения (ГОН) прошли предварительный отбор, в том числе и по стрельбе. Четвертьфинальные и полуфинальные заезды прошли на автомобилях Mercedes, Volkswagen и Toyota, финальные — на двух седанах Aurus.
Участники прошли маршрут по кольцевой трассе на время и выполнили в определённой последовательности фигуры «змейка», «объезд препятствия», «разворот» и «восьмёрка». В финале победитель определялся только по скорости прохождения дистанции.
Как
Имена победителей традиционно не называются.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации Николая Кондратюка. На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.
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