https://static.news.ru/photo/8248bafe-4ff9-11ea-8b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье прошли гонки Федеральной службы охраны (ФСО), которые определили лучших водителей, обслуживающих первых лиц государства.

Все водители Гаража особого назначения (ГОН) прошли предварительный отбор, в том числе и по стрельбе. Четвертьфинальные и полуфинальные заезды прошли на автомобилях Mercedes, Volkswagen и Toyota, финальные — на двух седанах Aurus.

Участники прошли маршрут по кольцевой трассе на время и выполнили в определённой последовательности фигуры «змейка», «объезд препятствия», «разворот» и «восьмёрка». В финале победитель определялся только по скорости прохождения дистанции.

Как рассказал ТАСС инструктор-методист Автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО Сергей Разговоров, водители ГОН, как всегда, продемонстрировали высочайшее мастерство.

Имена победителей традиционно не называются.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации Николая Кондратюка. На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.