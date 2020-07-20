ФСИН обязали сообщать об освобождении лиц с опасными болезнями

https://static.news.ru/photo/8b2e9244-ca95-11ea-a08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный снизить распространение заболеваний, внесённых в утверждённый правительством перечень болезней, представляющих опасность для окружающих. Закон вносит изменения в ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

В случае освобождения от отбывания наказания администрация учреждения передаёт информацию в отношении осуждённого, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих, органу исполнительной власти субъекта РФ по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи, — говорится в законе.

Перечень информации, порядок её передачи, а также порядок обмена информацией в случае неприбытия осуждённого к избранному месту жительства должно определить правительство.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы 7 июля приняли законопроект, согласно которому информацию об освобождающихся осуждённых с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения. К данному документу прилагается пояснительная записка. В ней говорится, что в большинстве случаев у лиц, которые покидают места заключений, есть множество патологий. В частности, речь идёт о вирусном гепатите, наркомании, алкоголизме и других психических расстройствах. Информацию о бывшем заключённом будет передавать администрация ФСИН, а сотрудники регионального Минздрава примут решение о медицинской помощи.