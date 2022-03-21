ФСБ заявила о необходимости немедленного запрета Meta в России

Представитель ФСБ Игорь Ковалевский во время судебного заседания о блокировке социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram) заявил, что деятельность организации нацелена против России и её вооружённых сил, передаёт РИА Новости. Ковалевский предложил в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооружённых сил. Просим запретить деятельность Мета и обязать исполнить это решение немедленно, — сказал в Тверском суде представитель ФСБ.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram заблокирован на территории России с 00:00 мск 14 марта. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

В Роскомнадзоре уверены, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. По мнению службы, россияне подвергаются травле и оскорблениям в соцсети.