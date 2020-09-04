ФСБ запретила мурманским рыбакам потрошить в море рыбу

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В Мурманске рыбаки пожаловались в федеральный Минсельхоз на действия регионального погрануправления ФСБ. При этом они пригрозили остановить промысел.

Союз рыбопромышленников Севера сообщил, что погранслужба ФСБ в Мурманской области в августе объявила, что операции с рыбой в море для рыбаков прибрежного лова незаконны. Как стало известно изданию The Insider, в частности, запрещено чистить и потрошить рыбу. Однако при этом невозможно доставить улов на берег свежим — рейс рыболовецкого судна может длиться несколько дней.

Отмечается, что в ФСБ посчитали обработанную рыбу «продукцией, готовой к употреблению». Производить такую продукцию на прибрежных судах нельзя под угрозой штрафа в 300% от стоимости улова. При этом госрегламенты предписывают как можно быстрее обрабатывать пойманную рыбу, чтобы она не испортилась.

Рыбаки заявили, что, если ФСБ не отзовёт свои требования до 20 сентября, заявки на квоты этой осенью подаваться не будут и лов будет остановлен. При этом в регионе добывается 16% рыбы страны.

Как писал NEWS.ru, красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики. Цены могут подняться на 20–60%.

По данным Росрыболовства, в России по состоянию на 17 августа было выловлено более 220 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это вдвое (на 49%) меньше, чем за тот же период два года назад.