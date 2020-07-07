ФСБ: Сафронов был завербован чешскими спецслужбами в 2012 году

https://static.news.ru/photo/fa5e2e9c-6d87-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ считают, что экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов был завербован чешскими спецслужбами ещё в 2012 году и выполнил их задание в 2017-м. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.

По версии следствия, Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и выполнил их задание в 2017 году, — отметил юрист.

В свою очередь другой адвокат Сафронова, Сергей Малюкин, заявил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку обвиняемого с чешскими спецслужбами. Однако сторона защиты с ней пока не ознакомлена, сообщает ТАСС.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Позже Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта».

Ранее адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного до 6 сентября.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают участников. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие, писал NEWS.ru.