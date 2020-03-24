https://static.news.ru/photo/fee4cad2-6e6f-11ea-a072-fa163e074e61_660.jpg Джек Ма Фото: Huang Zongzhi/Xinhua/Global Look Press

Благотворительный фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Специальный груз прибыл 24 марта чартерным рейсом в Москву из Ханчжоу.

Отправка рейса в Россию была организована фондами в рамках оказания помощи странам и регионам, затронутым эпидемией COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что благотворительные фонды Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome и Mastercard, выделят средства на борьбу с распространением коронавируса. Это сотрудничество стало ключевым для победы над вирусом Эбола в 2014 году. Организации направят на расширение масштабов лечения и выявление заболевания до $125 млн. В первую очередь деньги будут направлены на разработку новых медикаментов для немедленного лечения.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека. В мире коронавирусом заразились 422 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи, ещё более 108 тысяч выздоровели.