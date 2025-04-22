У соседки челюсть отвисла от зависти из-за шикарного цветения клематиса. Хотите, чтобы и ваша лиана росла как сумасшедшая? Раскрываем фокус для гигантских цветов.
Для шикарного цветения клематиса необходимо соблюдать алгоритм посадки, подкормки и обрезки растения, а в мае прибегнуть к одному фокусу.
Посадка:
- Копаем яму 60 × 60 см, на дно — дренаж (битый кирпич + песок).
- Сажаем с заглублением — корневая шейка должна быть на 8–10 см ниже уровня почвы.
Подкормка:
- Апрель — кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л).
- Май — настой банановой кожуры (источник калия).
- Июнь — зола + суперфосфат для буйного цветения.
Обрезка по группе:
- 1 группа (цветет на прошлогодних побегах) — только санитарная обрезка.
- 2 группа (дважды цветущие) — укорачиваем на 1/3.
- 3 группа (новые побеги) — режем радикально, оставляя 20 см.
Фокус для гигантских цветов: в мае опрыскиваем борной кислотой (2 г/10 л); удаляем часть бутонов — оставшиеся станут в 2 раза крупнее; мульчируем перепревшим навозом — «подогрев» корней продлевает цветение.
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