Фокус для гигантских цветов клематиса: у соседки челюсть отвисла от зависти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У соседки челюсть отвисла от зависти из-за шикарного цветения клематиса. Хотите, чтобы и ваша лиана росла как сумасшедшая? Раскрываем фокус для гигантских цветов.

Для шикарного цветения клематиса необходимо соблюдать алгоритм посадки, подкормки и обрезки растения, а в мае прибегнуть к одному фокусу.

Посадка:

Копаем яму 60 × 60 см, на дно — дренаж (битый кирпич + песок).

Сажаем с заглублением — корневая шейка должна быть на 8–10 см ниже уровня почвы.

Подкормка:

Апрель — кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л).

Май — настой банановой кожуры (источник калия).

Июнь — зола + суперфосфат для буйного цветения.

Обрезка по группе:

1 группа (цветет на прошлогодних побегах) — только санитарная обрезка.

2 группа (дважды цветущие) — укорачиваем на 1/3.

3 группа (новые побеги) — режем радикально, оставляя 20 см.

Фокус для гигантских цветов: в мае опрыскиваем борной кислотой (2 г/10 л); удаляем часть бутонов — оставшиеся станут в 2 раза крупнее; мульчируем перепревшим навозом — «подогрев» корней продлевает цветение.

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