ФНС может отказаться от некоторых деклараций по НДФЛ РБК: ФНС планирует упразднить большинство деклараций по НДФЛ

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Федеральная налоговая служба России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — это коснется документов по реализации недвижимого имущества и транспортных средств, сообщает РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов. Уточняется, что там планируют ввести бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога.

До декабря следующего года ведомство должно будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ начнет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.

В начале июня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%. Согласно проекту, для людей с доходом от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%.

При этом президент России Владимир Путин рассказал, что повышение подоходного налога затронет не больше 3,2% налогоплательщиков. Изменения налоговой системы должны принять уже в августе этого года, добавил глава государства.

Кроме того, он считает, что северные надбавки не должны расцениваться как увеличенный доход. Поэтому, продолжил президент, эти выплаты будет правильным вывести из-под повышенного НДФЛ. Путин пообещал, что обязательно даст правительству соответствующее поручение.