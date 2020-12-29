ФМБА разрешили клинические испытания лекарства-антидота от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6206129a-4acc-11eb-bd93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавируса.

Минздравом была проведена экспертиза доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА. По её результатам было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований.

В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев, — цитирует ТАСС заявление агентства.

Уточняется, что исследование проведут на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр готовится к клиническим исследованиям и ведёт набор добровольцев.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что ведомство планирует до Нового года начать клинические испытания своего препарата прямого действия против коронавируса. По её словам, первый препарат — этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Он безопасен и имеет высокую эффективность, превышающую 99%.

В октябре ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство получило патент № 2733361. Отмечается, что созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется. Работающие по такому принципу препараты эффективны для лечения вирусных заболеваний. Они представляют собой изменённые последовательности генов. Когда лекарство вводят в организм человека, оно не вызывает побочных эффектов. Серия доклинических испытаний лекарства уже завершилась. Было подтверждено прямое противовирусное действие препарата. Инфекция была моделирована на сирийских хомячках в 48-м Институте микробиологии Минобороны РФ. Тестирование показало мощное противовирусное действие с подавлением вируса в лёгких животных. Токсическое влияние отсутствовало.

Планируется производить лекарство в двух формах: в виде капель в нос для постконтактной профилактики и в ингаляционной форме для лечения больных коронавирусом.

ФМБА также запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление). Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само могут быть полностью произведены в России, писал NEWS.ru.