Флорист рассказала, как правильно выбрать тюльпаны

https://static.news.ru/photo/e61db638-7e74-11eb-b645-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как выбрать хорошие тюльпаны. Она назвала четыре отличительных признака качественных цветов.

В первую очередь покупать тюльпаны лучше в тех магазинах, где есть специальный холодильник для цветов. Если такового нет, то букет очень быстро завянет. Разумеется, покупать цветы в переходах также не рекомендуется.

Во-вторых, стоит отречься от заблуждения о том, что якобы если бутон тюльпана слегка зеленоват, то от этого цветка стоит отказаться. Напротив, такой букет простоит в вазе дольше и ещё долго будет напоминать о себе, даря приятные воспоминания.

Ещё одно из важнейших правил при выборе достойного подарка для своей дамы — обращать внимание на листья. Тюльпан свежий тогда, когда у него чистый лист, он не сгибается, не поломан, ровного светло-зелёного цвета. Это же правило относится и к розам. Таким образом, если соблюдать все рекомендации специалиста, можно подобрать идеальный букет.

К слову, нормальной ценой на тюльпаны считается 50–150 рублей. Дороже всего стоят французские сорта тюльпанов. Тем не менее если дарить человеку отечественные цветы, то они окажутся ничуть не хуже и позволят уложиться в более скромный бюджет, передаёт KP.RU.

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