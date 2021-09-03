Финансист рассказала, как научить ребёнка обращаться с деньгами

Детям необходимо с младших классов давать деньги на карманные расходы и ежедневно обсуждать с ними их расходы. Так они быстрее поймут ценность денег. Об этом «Радио 1» рассказала экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова.

Деньги, которые мы даём детям, лучше рассматривать не как подачку или помощь, а как первое прикосновение детей к миру финансов и их первую финансовую грамотность, потому что это их первые деньги, которыми они будут распоряжаться, и, конечно, они их поначалу потратят не туда, — считает экономист.

Эксперт отметил, что большие суммы давать сразу не нужно. Чем меньше возраст ребёнка, тем скромнее должна быть сумма. При этом важно с ним общаться каждый день, получая обоснованный и аргументированный ответ по поводу того, почему деньги были потрачены на ту или иную вещь.

Когда ребёнок становится старше, то карманные деньги можно выделять раз в неделю. Если они были потрачены нерационально или не по назначению, то необходимо обсудить с ним мотив данного поступка и пояснить, что в будущем из-за подобных ситуаций выделение карманных денег может прекратиться, поделилась финансист.

А если у ребёнка включается режим тайной экономии, важно проговаривать это с ним. Можно узнать, на что он копит, и вместе с ним расписать, где и когда у него могут поступать деньги на желаемое, — сказала Чурилова.

Ранее стало известно, что более половины россиян (51%) выступили за раннее обучение детей финансовой грамотности в дошкольном или младшем школьном возрасте.