Финансист призвала россиян навсегда забыть про курс доллара Финансист Волкова: россиянам стоит забыть про курс доллара навсегда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За курсом валют, в том числе доллара США, стоит следить только тем россиянам, чьи проблемы требуют решения именно с помощью иностранных денежных единиц, остальным лучше забыть о биржевых показателях навсегда, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она подчеркнула, что в России активно развивается внутреннее производство, что снижает зависимость страны от зарубежных валют.

В нынешней ситуации следить за курсом валют стоит, только если у вас есть цели и задачи, которые нужно решать с помощью той же валюты. Если в среднесрочной перспективе таких задач перед вами не стоит, то можно забыть про курсы валют навсегда. Кроме того, сейчас активно развивается производство внутри страны, что снижает зависимость от курса валют, — добавила Волкова.

По ее словам, «не стоит судорожно скупать валюту сейчас в попытке сохранить сбережения. Валюту нужно покупать систематически либо не делать этого вообще».

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что «рано или поздно» доллар перестанет укрепляться. Так он ответил на вопрос корреспондента Telegram-канала SHOT о том, когда американская валюта перестанет дорожать.