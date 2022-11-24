Афганская кока-кола и иранские прокладки: кто замещает западный импорт Привычные товары ввозят в Россию из непривычных государств, среди которых так называемые страны-изгои

Фото: Shutterstock

В российских магазинах появляются товары из дружественных стран, которые заменяют продукты ушедших из России брендов. Среди поставщиков замечены необычные, например те, которые в западной политологии обычно относят к «странам-изгоям». Надписи на необычных языках на банках колы встречаются всё чаще, однако замещение европейского и американского импорта не исчерпывается поставками продукции ранее ушедших из РФ компаний. На полках возникают и новые для потребителей бренды сладостей, консервов и прокладок.

Продукция ушедших из России компаний Coca-Cola и PepsiCo снова появилась в магазинах уже в сентябре и остается там до сих пор. Некоторые бутылки и банки выглядят почти как раньше — все надписи на русском языке. Их привозят из Белоруссии. Иностранное происхождение других выдает акционная упаковка с упоминанием тенге: такие бутылки импортируют из Казахстана. Но есть и напитки, надписи на которых выполнены на совсем непривычных россиянам языках: их везут из Афганистана и Ирана.

Афганистан, власть в котором сейчас принадлежит запрещенной в России террористической организации «Талибан», занял небольшую долю в новом российском импорте. Афганская кока-кола действительно поставляется в Россию и продается онлайн примерно по 60 рублей за банку, а жители некоторых регионов пишут в соцсетях, что находят напиток и в розничных магазинах. Есть в ассортименте и напитки афганских брендов примерно за ту же цену.

Однако кроме лимонадов и традиционных для страны сухофруктов пока из Афганистана в Россию товары не едут. Спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов еще в июле говорил, что Москва отменила импортные пошлины для ввоза товаров из этой страны.

Однако, кажется, пока Кабулу российские товары нужнее: уже в начале 2022 года поставки продуктов из РФ в Афганистан выросли в четыре раза. Афганские же продукты питания местные власти предлагали передавать Москве по бартеру — изюм и травы в обмен на нефть и другие полезные ископаемые.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замир Кабулов

Иран приходит на российский рынок более активно. Страна, в которой много лет действует теократический фундаменталистский режим, поставляет в Россию не только военное оборудование. Среди прочего, конечно, из Ирана ввозятся и газированные напитки мировых марок. Здесь выбор шире, чем среди афганской газировки: кроме кока-колы и пепси на полках российских магазинов и на онлайн-маркетплейсах можно найти иранские спрайт, фанту и другие напитки компаний.

Однако Иран, как и Россия, находится под мировыми санкциями — до февраля 2022 года это была страна, на которую наложено рекордной количество ограничений. Coca-Cola и PepsiCo — одни из немногих работающих в стране международных компаний.

Зато в стране есть собственное производство различных товаров массового потребления, и они выходят на российский рынок. Еще в августе иранская компания Solico Group объявляла о намерении выйти на российский рынок с кондитерскими изделиями и сливочными сырами.

Сейчас же категорий, где представлены товары из этой страны, значительно больше. Например, в крупных сетях Москвы можно найти твердые сыры (сыр из козьего молока Kalleh магазин «Глобус» советует сочетать с «благородными винами»). Продаются также различные салатные соусы, вафли, конфеты, томатная паста. В гипермаркете «Впрок» от «Перекрестка» есть и широкий выбор разнообразных иранских прокладок — они в каталоге располагаются по соседству с прокладками из Вьетнама и до сих пор остающейся в ассортименте продукцией европейских брендов.

Фото: Shutterstock

Увеличение экспорта иранских товаров в Россию на 70% за последние полгода (с марта по октябрь. — NEWS.ru) указывает на начало нового этапа в плане расширения экономического сотрудничества между двумя государствами. События последних месяцев и изменения в экономических отношениях России со странами Европы открывают новые возможности для ирано-российского сотрудничества, — рассказывал председатель экономической комиссии парламента Ирана Мохаммад Реза Пурэбрахими.

Для ввоза продукции в Россию компании оформляют сертификаты соответствия. Все они вносятся в единый реестр, из которого можно сделать выводы о категориях товаров, импортированных в РФ. NEWS.ru проанализировал выданные в октябре — ноябре сертификаты. Исходя из этих данных, из Афганистана в Россию действительно ввозятся только специфические для этой страны товары (казаны, изюм, виноград) и газированные напитки — в основном кока-кола, хотя встречаются и другие бренды.

Список сертификатов на товары из Ирана обширнее. Здесь и отмеченные ранее кондитерские изделия, и овощи, замороженная картошка фри и даже стиральный порошок. Картофель фри ввозят и из других дружественных России стран — Турции и Египта. С этим товаром у российских компаний возникали проблемы. Например, в сети «Вкусно — и точка» жаловались, что прежние поставщики из Европы отказались отправлять товар в страну.

Товары из Ирана и Афганистана можно найти на крупнейших онлайн-площадках и в розничных магазинах. На электронных маркетплейсах их размещают российские продавцы, которые закупают товар и привозят в страну. Однако, как рассказали NEWS.ru в Ozon, статистики импорта товаров из Ирана и Афганистана у компании нет. Зато у маркетплейса есть такая статистика по Турции.

Сейчас фиксируем растущий интерес покупателей в России к товарам зарубежных продавцов, особенно к различным товарам из Турции, — рассказали в компании.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Стенд провинции Гулистан (Иран) с продуктами питания на Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2022»

В компании отметили, что количество заказов за третий квартал 2022 года выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди заказов не только одежда и техника, но и товары повседневного спроса. Летом маркетплейс даже открыл в Стамбуле представительство, чтобы упростить логистику и работать с местными компаниями.

При этом Турция для россиян — уже совсем не экзотичная страна. Турецкие товары давно продаются в магазинах. За 2021 год, по данным МИД, Россия импортировала продукции из этой страны на $6,5 млрд. Однако в 2022 году показатели двухсторонней торговли за первые шесть месяцев выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.